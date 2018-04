Scorpions geri göndü!





Scorpions, kuruluşunun 50’nci yılında ‘Return To Forever’ı yayınladı, iyi ki de yayınladı. 2010 yılında ayrıldıklarını duyuran ve ardından ‘Farewell Tour’ adlı turnelerini gerçekleştiren Scorpions, hayranlarına bir sürpriz yaparak yeniden bir araya geldi. Birlikteliklerini de ‘Return To Forever’ albümüyle taçlandırdı. ‘Return to Forever’da, ‘Love at First Sting’, ‘Savage Amusement’ ve ‘Crazy World’ albümlerini kaydettikleri dönemde yazdıkları ancak daha önce yayınlamayan şarkıları da var.