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Ayşegül Aldinç'e Mabel Matiz şarkısı

Ayşegül Aldinç, yaklaşık 5 yıllık bir aradan sonra iddialı bir şarkı ile karşımızda.
Ayşegül Aldinç, DMC etiketiyle yayınlanacak 'Bir Tek Gördüğüm' isimli şarkı ile kendisini özleyen hayranlarını  sevindiriyor. Söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan 'Bir Tek Gördüğüm', 28 Nisan'da dijital platformlarda satışa sunulacak. Mabel  Matiz'in aynı zamanda geri vokallerinde de yeraldığı, Ozan Çolakoğlu'nun aranje ettiği şarkının video klibi ve sanatçının fotoğrafları Nihat Odabaşı imzası taşıyor. Bu şarkı aynı zamanda Ayşegül Aldinç'in ünlü besteci/yorumcuların yepyeni şarkılarından oluşacak ve sonbaharda yayınlanacak olan yeni albümünün de habercisi.
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