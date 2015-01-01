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Ayvalık AIMA Müzik Festivali 2015

Türkiye’de klasik müziğin gelişimi için çalışan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin (AIMA) düzenlediği, Ayvalık AIMA Müzik Festivali; 8, 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Can Okan’ın yönetiminde 8 Temmuz Çarşamba günü yapılacak açılış konserine; Misha Nodelman, Çiğdem İyicil, Pelin Halkacı Akın ve Ruşen Güneş solist olarak katılacak. Bach, Mozart ve Rossini’nin eserlerinin seslendirileceği konser, http://www.ustream.tv/channel/ayvalikmuzik adresinden canlı izlenebilecek.
Ayvalık Taksiyarhis Kilisesi’nin ev sahipliği yapacağı festival kapsamında, 9 Temmuz Perşembe günü AIMA Festival Orkestrası solistlerinin Oda Müziği Konseri düzenlenecek. Konserde, Mozart, Schubert, Schumann, Brahms’ın oda müziği eserleri çalınacak.
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