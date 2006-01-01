Azerbaycan'ın Caz Ustaları İstanbul'da...

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Avrupa Azerbaycan Topluluğu (TEAS – The European Azerbaijan Society) sponsorluğunda, IKSV İstanbul Caz Festivali, kapsamında, Azerbaycan’ın caz ustaları İstanbul’a geliyor.

Salman Gambarov ve Yıldız Hüseynova, 16 Temmuz Çarşamba akşamı Türk cazının önde gelen isimleriyle biraraya gelerek, unutulmaz bir konser verecekler. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, bu yıl 21’inci kez düzenlenen İstanbul Caz Festivali kapsamında 2006 yılından bu yana Türkiye’ye komşu coğrafyalardan gelen ve Türk müziği ile benzer kaynaklardan beslenen dünyaca ünlü sanatçıları, ülkemizden usta isimlerle yeni ve özgün üretimler sergilemek üzere bir araya getiren “Ustalarla Buluşmalar” konserleri devam ediyor! İstanbul Caz Festivali, “Ustalarla Buluşmalar” kapsamında bu yıl da müzikseverlerin kaçırmaması gereken bir projeye evsahipliği yapacak.



16 Temmuz Çarşamba akşamı 21.30’da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde gerçekleştirilecek -Avrupa Azerbaycan Topluluğu TEAS sponsorluğundaki konserde, Azerbaycan cazının en önemli isimlerinden, “Bakustik caz”ın yaratıcısı, besteci ve piyanist Salman Gambarov’a dört oktavlık sesi ve doğaçlamadaki yeteneğiyle tanınan ünlü caz vokalisti Yıldız İmrahimova, usta gitaristimiz Önder Focan, caz ve klasik müziği ustaca birleştiren Şenova Ülker, Rubato Topluluğu ile kendinden bahsettiren usta udcu Fatih Ahıskalı ve Türkiye caz sahnesinin önemli isimlerinden davulcu Ferit Odman eşlik edecek.



Ustalarla Buluşmalar konserinin biletleri 90 TL, 70 TL, 50 TL ve 40 TL (öğrenci) üzerinden, Biletix satış kanalları, hizmet bedeli ödemeden ana gişe İKSV’den ve konser günü mekanda açılacak gişelerden temin edilebilir. Siyah ve Beyaz Lale Kart sahipleri biletleri %20–25 oranındaki “Lale üyelerine özel indirimlerle alabilecek. Bilet alımlarında kredi kartı da geçerli olacak.