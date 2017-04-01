Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, tamamen kendi yatırımı olan ve büyük emeklerle İstanbul’un kültür sanat hayatına kazandırdığı Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne’yi açıyor.

Çoruh, 1 Nisan Cumartesi akşamı açacağı tiyatrosuna “Baba Sahne” adını vermesini ise şu şekilde açıklıyor: “Kendimizi yetim hissetmemek için.”



Şevket Çoruh, yaklaşık 2 yıl boyunca büyük emek harcayarak ve tamamen kendi yatırımıyla Kadıköy’de, İstanbul’a yeni bir tiyatro sahnesi kazandırdı. 2007’de hayatını kaybeden usta oyuncu Savaş Dinçel’in vefatının 10. yılında, 75. doğum gününde açılacak olan Baba Sahne, İstanbul’un sosyal ve kültürel hayatına çok önemli katkı sağlayacak.



Şevket Çoruh, Baba Sahne’nin açılışını 1 Nisan 2017, Cumartesi akşamı Dinçel’in oğlu Barış Dinçel, eski öğrencileri, torunu ve torunları sayılan, öğrencilerinin çocuklarıyla birlikte gerçekleştirecek. Usta oyuncunun doğum günü sahnede, hep birlikte kutlanacak. Gecede aynı zamanda, her yıl aynı tarihte Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından tiyatro alanında En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yazar ve En İyi Yönetmen kategorilerinde verilen Savaş Dinçel Ödülleri de sahiplerini bulacak.

