Bach Alla Turca Balesi Leyla Gencer'de!

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4. Uluslararası İstanbul Bale Yarışması ve Festivali’nin yarışma bölümü kıyasıya rekabetle sürerken festival bölümü Bach Alla Turca ile seyirciyi selamlayacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, TÜRKSOY’un katkılarıyla 21-26 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen 4. Uluslararası İstanbul Bale Yarışması ve Festivali’nin yarışma bölümü kıyasıya rekabetle sürerken festival bölümü Bach Alla Turca ile seyirciyi selamlayacak.



Büyük sevgi, heyecan ve özveriyle organize edilerek, bale sanatına gönül vermiş genç dansçıların önemli bir destekçisi olan 4. Uluslararası İstanbul Bale Yarışması, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılından bu yana, iki yılda bir gerçekleştirilmekte ve dünya sanat arenasında önemli bir referans olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de bale sanatının profesyonel olarak, akademik kurallar çerçevesinde sahnelendiği tek kurumsal yapı olan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün, Türkiye’nin sanatsal kimliğinin vurgulanması ve dünya dans sanatına yeni açılımlar kazandırması hedefiyle yaşam bulan Uluslararası İstanbul Bale Yarışması, düzenlendiği ilk yılındaki sıradışı başarısı nedeniyle, merkezi Rusya’da bulunan “Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu” (IFBC) tarafından 17 Haziran 2009’da oybirliğiyle üyeliğe kabul edilmiştir.



2014 yılında ilk kez bir festivalle de taçlanan bu yarışmada bale severler, Devlet Opera ve Balesi tarafından bale dünyası armağan edilen, her temsilini kapalı gişe oynamış iki muhteşem eseri izleme olanağı bulacaklar. Kont Dracula balesinden sonra sıra 24 Haziran saat 20:00’de Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından Bakırköy Leyla Gencer Opera Sahnesinde sahnelenecek Bach Alla Turca eseri olacak.



Eser, iki bölümden oluşuyor. Esere adını veren Bach Alla Turca ve Troy Game

Bach’ın müziğini piyano ve oryantal perküsyonlarla bir araya getiren Anjelika Akbar’ın yaptığı müzikal düzenlemelerden yola çıkan Mehmet Balkan’ın koreografisiyle Bach Alla Turca, ilk bölümü oluşturuyor. Koreografisi Robert Nort’a ait. Julian Moss tarafından sahneye koyulan Troy Game,ise erkeklikle ilgili kavramlar üzerinden hayat bulan, antik çağ ve Kızılderili ritüellerine göndermeler yapan oldukça dinamik bir modern dans.