Bağımsız kitapçılar Amazon'a karşı!

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Dünyanın en büyük yayınevlerinden Penguin Random House'un desteğini alan bağımsız kitapçılar, bir web sitesi kurup Amazon’a karşı birleştiler

My Independent Bookshop, kitapseverler için hazırlanmış bir online web sitesi. Penguin Random House tarafından desteklenen ve bugün duyurusu yapılan sitede, dileyen herkes sevdiği kitaplara göz atıp kendi zevklerini sanal raflarda sergileyebilme şansına sahip olacak. Ayrıca okurlar bu web sitesinden yalnızca küçük bir fark ödeyerek kitap alışverişi de yapabilecekler. Ödedikleri bu oran ise bağımsız yerel kitapçılara kaynak olarak aktarılacak. Şimdilik yaklaşık 70 bağımsızın üye olduğu siteye ilginin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.



Amazon’a rakip mi?

Penguin Random House’un dijital yayıncısı Dan Franklin, yayın devinin bu uygulamadan para kazanmayacağını ama başka faydalar sağlayacağını belirtiyor: “Data çok önemli. Bu şekilde neyin çok popüler olduğunu herkesin neyi sevip neyi sevmediğini takip edebileceğiz.” Franklin web sitesini müşterilerle kurulan daha direkt bir ilişki olarak tanımlıyor. Dan Franklin girişimin Amazon’a rakip olarak amaçlanmadığını vurgulasa da, girişimin online satış devinin keyfini kaçıracağı aşikâr.