Balkanlar, Savaş ve Aşk

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Öykücü kimliğiyle tanınan Güner Arslan, bu kez bir romanla karşımızda...

Nina, yazarın babası Zekai Arslan’ın yaşadığı ve duyduğu olaylardan ilhamla kaleme alınmış bir roman. Makedonya doğumlu Güner Arslan, köklerinin hem en acı ve hareketli hem de tarihte en çok iz bırakan dönemlerini aşk ve savaşın arasındaki incecik bir çizgide durarak hikayeleştiriyor. İki ayrı dönemi, dede ve torunun farklı zamanlarda yaşadıkları aynılıkları anlatıyor.Roman, 29 bölümden oluşuyor. Öyküsü ise kısaca şöyle:

Yugosloavya’da genç bir komünist olan İsmail’in eline ülkenin işgal altında olduğu günlerde dedesinden kalma bir hatırat geçer. Yaşadıkları kasabada bir zamanlar ortadan kayboluşu halen gizemini koruyan dedesi Demirali’den kalan bu el yazması Balkanların en ateşli, kanlı ve mücadele dolu dönemini anlatmaktadır. Daha önemlisi ise erkeğini savaşta yitirmiş, gözüpek bir Karadağ kadını olan Nina’yı tanır...