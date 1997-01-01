Barbaros, 11 Haziran'da İZEV çocukları için sahne alacak.





Barbaros, 11 Haziran Çarşamba akşamı, Avusturya Başkonsolosluğu’nun Yeniköy’deki bahçesinde, İZEV (İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı) çocukları için bir konser verecek. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Rumca gibi birkaç dilde şarkı söyleyebilen Barbaros’un yayınlanmış iki albümü mevcut.1989 yılında dernek olarak kurulan ve 1997 yılında vakfa dönüşen İZEV’in ana amacı; zihinsel engellilerin eğitimi, hukuki haklarının korunması ve sosyal hayata intibak etmeleri. Bu amaç doğrultusunda eğitim birimleri açmış olan İZEV, ayrıca engelli çocukların hizmet verdiği Down Cafe ve çamaşırhane projeleri vs. imza atmıştır.Bilgi için: www.izev.org.tr