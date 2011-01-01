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Her yıl birbirinden renkli etkinliğe ev sahipliği yapan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, sezonu “Barış İçin Müzik” sloganıyla yola çıkan Barış İçin Müzik Orkestrası El Sistema ile açıyor.