Türk Tabipleri Birliği’nin Sivas’ta yitirdiğimiz Behçet Aysan ve 36 aydınımız anısına bu yıl 18’incisini verdiği şiir ödülüne Selahattin Yolgiden değer bulundu
Bu yıl 18’incisi düzenlenen Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan Şiir Ödülü'ne, Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Emin Özdemir, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Turgay Fişekçi ve Zeynep Oral'ın yer aldığı seçici kurul tarafından şair Selahattin Yolgiden değer bulundu.nYolgiden, ödülü Kırmızı Kedi Yayınevi’nce yayımlanan Eve Geç Kaldım Yalnızlık Bekler kitabıyla kazandı.
“Kendi yağmurumda ıslandım gelirken
neresinden tutsam paramparça
dudakları kalıyor sadece aklımda
bir kızın, yüzü çok güzel olsa da
yara izleri biriktirirdim teninde
sonbaharda, bakmaya doyamadığım
çiçekler varken saçların yerine başında
adını fısıldadım: medusa!”