Behçet Aysan şiir ödülü Selahattin Yolgiden’in

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Türk Tabipleri Birliği’nin Sivas’ta yitirdiğimiz Behçet Aysan ve 36 aydınımız anısına bu yıl 18’incisini verdiği şiir ödülüne Selahattin Yolgiden değer bulundu

Bu yıl 18’incisi düzenlenen Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan Şiir Ödülü'ne, Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Emin Özdemir, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Turgay Fişekçi ve Zeynep Oral'ın yer aldığı seçici kurul tarafından şair Selahattin Yolgiden değer bulundu.nYolgiden, ödülü Kırmızı Kedi Yayınevi’nce yayımlanan Eve Geç Kaldım Yalnızlık Bekler kitabıyla kazandı.



“Kendi yağmurumda ıslandım gelirken

neresinden tutsam paramparça

dudakları kalıyor sadece aklımda

bir kızın, yüzü çok güzel olsa da

yara izleri biriktirirdim teninde

sonbaharda, bakmaya doyamadığım

çiçekler varken saçların yerine başında

adını fısıldadım: medusa!”