Behzat Ç. ''Kuşlar'' ile geliyor!

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Tatbikat Sahnesi'nde 'Mezarsız Ölüler' adlı tiyatro oyununu sergilemeye hazırlanan Erdal Beşikçioğlu, önümüzdeki sezon yöneteceği Kuşlar müzikali için oyuncu seçecek

Mezarsız Ölüler isimli tiyatro oyunuyla 1949 yılından beri kullanılmayan Tatbikat Sahnesi’ni hayata geçiren Erdal Beşikçioğlu , önümüzdeki sezon için hazırlıklara şimdiden başladı.



Beşikçioğlu, önümüzdeki sezon yöneteceği ‘Kuşlar’ müzikali için oyuncu seçmesi yapacak. Seçmeler için son başvuru tarihi 28 Mayıs. 29 ve 30 Mayıs’taki değerlendirmeden sonra 1, 2 ve 3 Haziran’da seçmeler yapılacak.



Seçmeler için www.tatbikatsahnesi.com adresinden başvuru formu doldurulabilir.