Bejan Matur İngiliz PEN’in konuğu

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İngiliz PEN’i tarafından düzenlenecek “Edebi Aktivizm: Şiir En Güçlü Protesto Biçimi midir?” başlıklı etkinliğe Türkiye’den şair Bejan Matur katılacak.

Londra’daki Royal Festival Hall’de 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikte Bejan Matur’un yanı sıra Ukrayna’dan Serhiy Jadan, Hindistan’dan Kutti Revathi ve Mısır’dan Mohammed el Deeb de hazır bulunacak.



Southbank Centre’ın geleneksel Uluslararası Şiir Festivali’nin bir parçası olarak gerçekleştirilen etkinlikte şairler yapıtklarından örnekler okuyor, aktivizm konusunda görüş ve deneyimlerini paylaşıyor.



Toplantıyı yazar ve BBC sunucusu Harriett Gilbert yönetecek.