“Believe Acoustic” 29 Ocak’ta piyasada

Justin Bieber'dan akustik tınılar...

Pop müziğin yeni prensi Justin Bieber’ın yeni albümü “Believe Acoustic” 29 Ocak’ta Avrupa Müzik ve Universal Müzik işbirliğinde piyasaya çıkıyor. Bieber’ın dünya çapında platin plağa layık görülmüş “Believe”’inin ardından kaydettiği “Believe Acoustic” hayranlarını bu sefer akustik tınılarla mest edecek. Bu yepyeni albümde, “Believe”’den sekiz şarkı; “Boyfriend”, “As Long As You Love Me”, “Beauty And A Beat”, “Take You”, “Be Alright”, “All Around The World”, “She Don’t Like The Lights” ve özel canlı performans versiyonuyla “Fall” yer alıyor. Albümde ayrıca, daha önce hiç piyasa sürülmemiş üç birbirinden iddialı şarkı da bulunuyor.