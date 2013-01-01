'Benim Adım Kırmızı' son 3 oyun!

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Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un romanından uyarlanan Benim Adım Kırmızı: “Tasvirler” oyunu, son 3 oyunla seyirci karşısına çıkacak

OYUN TARİHLERİ:

22 Mayıs perşembe - SekizinciKat saat: 21.00 (SekinciKat için destek Oyunu)

25 Mayıs pazar - Sahne Hal saat: 20.30

29 Mayıs perşembe - SekizinciKat saat: 21.00



SekizinciKat için rezervasyon: 0545 462 45 28

Sahne Hal için rezervasyon: 0538 458 73 01 / 0212 274 74 78



Bir hikâyeyi minyatürlerde resmedildiği gibi sahnelemek mümkün mü? Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı romanında sadece bir aşk ve cinayet hikâyesi anlatmaz; yanı sıra Batı ve Doğu resmindeki bakış, taklit ve temsil konularındaki farklılıkları da tartışır.



2013 yılında çalışmalarına başlayan Cazu Tiyatro, Orhan Pamuk’un resim sanatı çerçevesinde sorguladığı bu bakış ve temsil meselesini, bakma ve bakılmanın sanatı olan tiyatro ve oyunculuk sanatları bağlamında ele almayı deniyor. Bir hikâyeyi minyatürlerde olduğu gibi belirli bir perspektife göre istiflenmeden anlatabilmenin olanaklarını araştırıyor. Cazu Tiyatro, Orhan Pamuk’un romanından yola çıkarak şu soruyu soruyor: Hem bir hikâye anlatmak hem de hikâyenin kendisi olmak ne derece mümkündür?



Yöneten: Oğuz Arıcı

Metin Düzenleme: Oğuz Arıcı

Oynayanlar: Behiç Cem Kola, Bengi Kırlaroğlu, Cansu Kahvecioğlu, Cenk Külçe, Hasan Şahintürk, Tuba Keleş, Uğur Açıkgöz

Tasvirler&Afiş Görseli: Hilal Polat

Afiş Tasarımı: Uğur Açıkgöz

Işık Tasarımı: Cenk Külçe

Süre: 90 dakika