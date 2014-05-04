Benim Adım Kırmızı tiyatro oyunu oldu!

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Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un romanından uyarlanan Benim Adım Kırmızı: “Tasvirler” oyunu büyük beğeni topluyor

Bir hikâyeyi minyatürlerde resmedildiği gibi sahnelemek mümkün mü? Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı romanında sadece bir aşk ve cinayet hikâyesi anlatmaz; yanı sıra Batı ve Doğu resmindeki bakış, taklit ve temsil konularındaki farklılıkları da tartışır. 2013 yılında çalışmalarına başlayan Cazu Tiyatro, Orhan Pamuk’un resim sanatı çerçevesinde sorguladığı bu bakış ve temsil meselesini, bakma ve bakılmanın sanatı olan tiyatro ve Oyunculuk sanatları bağlamında ele almayı deniyor. Bir hikâyeyi minyatürlerde olduğu gibi belirli bir perspektife göre istiflenmeden anlatabilmenin olanaklarını araştırıyor. Cazu Tiyatro, Orhan Pamuk’un romanından yola çıkarak şu soruyu soruyor: Hem bir hikâye anlatmak hem de hikâyenin kendisi olmak ne derece mümkündür?

Yöneten: Oğuz Arıcı

Metin Düzenleme: Oğuz Arıcı

Oynayanlar: Behiç Cem Kola, Bengi Kırlaroğlu, Cansu Kahvecioğlu, Cenk Külçe, Hasan Şahintürk, Tuba Keleş, Uğur Açıkgöz

Tasvirler&Afiş Görseli: Hilal Polat

Afiş Tasarımı: Uğur Açıkgöz

Işık Tasarımı: Cenk Külçe

Süre: 90 dakika



Oyun Tarihleri:

04 Mayıs 2014 / Pazar / Saat: 21:00 / ODTÜ Mimarlık Anfisi (Ankara)

08 Mayıs 2014 / Perşembe / Saat: 20:30 / Sahne Hal (İstanbul)

11 Mayıs 2014 / Pazar / Saat: 20:30 / Sahne Hal (İstanbul)

17 Mayıs 2014 / Cumartesi / Saat 20:00 / Ege Üniversitesi (İzmir)