Beşiktaş'ta Tarkan coşkusu

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Sanatçı Tarkan, Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Gençlik Festivali"nde konser verdi.

Barbaros Meydanı'ndaki programda önce Ozan Çolakoğlu sahne aldı.



Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, konser öncesindeki konuşmasında, geçen yılki festivali Soma'daki maden kazası nedeniyle iptal ettiklerini anımsattı.



Hazinedar, "Bayramın adresi artık Beşiktaş olacak" dedi. Daha sonra sahne alan Tarkan, sevilen şarkılarını seslendirdi.



Bu arada, ilgi nedeniyle Barbaros Meydanı'na sığmayanlar için çevreye dev ekranlar kuruldu.