Bi' Karışma!

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Merve Engin, yeni stand up’ı "Bi Karışma!" ile 22–29 Nisan, 6-13-20 Mayıs Çarşamba günleri saat 21:00’de sekizincikat’ta...

2006'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olup tiyatro eğitimine 2007 yılında Scuola İnternatzionale Comico Attore’ de devam eden Merve Engin, Antonio Fava’nın yazıp yönettiği Pulcinella’s War adlı oyunda Fava’nın partnerliğini yapmaya başladı ve birçok farklı ülkede sahneye çıktı. Merve Engin, “Kıyıya Oturmanın Böylesi”, “Kaplumbağalar Şişmanlamaz Çünkü Kabukları Vardır”, “Sinekler Sevişirken”, “İntihar Mı Cinayet mi?” gibi solo performanslarıyla seyircinin beğenisini topladı. Merve Engin, gündelik hale gelen kadın şiddetini, bir kadın olarak hayata tutunmanın zorluklarını işlediği solo performansı “Kesit”ten sonra herkesin uzmanlık alanı olan karışmak konusunu ele aldığı stand up performansı Bi Karışma! ile tekrar karşımızda.