Bilim adamları yazma eserler için geliyor!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserler Kütüphanesi'nde, Asya ve Avrupa'dan akademisyenler ve bilim adamlarının katılacağı iki ayrı grubu ağırlamaya hazırlanıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 14-17 Mayısta Paris, Tokyo, Astana, Tahran, Moskova, Madrid, Lahey ve Atina'dan konuyla ilgili önde gelen isimlerden oluşan 16 kişilik bir heyet konuk edilecek. Heyette Sorbonne, Versailles üniversitelerinden, Rusya Devlet Kütüphanesi Doğu Edebiyatı Merkezi'nden, Kazakistan Seyfulin Kütüphanesi Yadigarlar Bölümü'nden üst düzey yetkililer ve akademisyenler yer alıyor. 21-23 Mayısta ise Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı'ndan beş kişilik resmi bir heyet ağırlanacak. Heyetler, Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserler Kütüphanesini ziyaret ederek kuruluş ve işleyişine dair bilgi alacak, meslektaşlarıyla görüş alışverişinde bulunacak. Daha sonra ise heyetler Sultan Ahmet Camisi, Yerebatan Sarayı, Kapalıçarşı, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Ayasofya Müzesi’ni ziyaret edecek.