Bilim hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!

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"Nick ve Tesla’nın Olağanüstü Heyecanlı Bilim Laboratuvarı” maceralı deneylerle süslenmiş, esrarengiz bir tatili anlatıyor...

“Bilim Delisi” olarak tanınan Bob Pflugfelder ve Edgar ödüllü yazar Steve Hockensmith’in birlikte yarattıkları, eğlenceli bilim hikayesi “Nick ve Tesla’nın Olağanüstü Heyecanlı Bilim Laboratuvarı” maceralı deneylerle süslenmiş, esrarengiz bir tatili anlatıyor... Bilime ve teknolojiye ilgi duyan, iki meraklı kardeş Nick ve Tesla, mucit olan amcaları Newt’un yanına tatile giderler. Newt Amca, aynı zamanda kendine özgü huyları olan, çılgın biridir. Çocuklar, Newt Amca’nın evine geldikten kısa bir süre sonra, mahallede bazı esrarengiz olayların meydana geldiğini fark ederler ve kendilerini heyecanlı bir serüvenin içinde bulurlar. Bu gizemli olayları çözmek ve hatta kendilerini kurtarabilmek için, birbirinden yaratıcı fikirler geliştirmek ve evde bulunabilecek malzemelerden türlü türlü teknolojik cihaz yaratmak zorunda kalırlar. Kelime Yayınları’ndan çıkan kitapta, bilimsel olayların gündelik hayata yansımalarının yanı sıra, çevremizdeki sıradışı kişilerle ilişkiler de eğlenceli bir dille anlatılıyor.





