Bilinmeyen ayrıntılarla örülmüş tanıdık bir hikaye

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Bir kadının babasına duyduğu özlemi başarılı bir şekilde anlatan Yirmi5 son günlerin iddialı kitaplarından

''Babam gitti. Ben hiç büyüyemedim. Babası giden her kız gibi yarım kaldım. Kocaman kız oldum sanıyor. Hala içinde baba geçen şarkılarda gözleri dolu dolu olan bir kız çocuğuyum. Bu yüzden YİRMİ5. İçimde hem 5 yaşında bir çocuk, hem 20 yaşında bir genç kız var ve hiç büyümüyorlar.''



Selcan’ın hikayesi anımsayabildiği yaşlarından başlıyor. Çocukluğu. Daha sonra travma haline gelebilecek olaylar örgüsünden bihaber büyüme çabası.

Anne ve babasının bir kez bile sesinin yükselmediği bir çocukluk, ona huzur getirmiyor ne yazık. Babasının çok zenginken bir anda iflas etmesiyle başlayan süreç, annesini defalarca aldattıktan sonra gidip bir başkasıyla evlenmesiyle son buluyor.



Sonun başlangıcını yaşadığı süreçte Selcan, babasının yokluğunu sevdiği adamların tamamlamasını bekliyor. Aradığını bulamıyor, bazen bulduğuna inanıyor bazen aramaktan vazgeçiyor. Hikayede ilk kahraman ‘ilk aşkı’ oluyor. Onunla birlikte büyüme çabası içindeyken 3.5 yıl süren bir ilişki yaşıyor. Annesi gibi ilk sevdiği adamla evleneceğini düşünürken bir anda aslında birbirlerine hiç uygun olmadıklarını fark ediyor. Sevdiği için katlanmaya çalışıyor fakat en son duyduğu bir cümle itibariyle ilişkisini bitirmek zorunda kalıyor. Babasından aldığı ve en sevmediği huylarından biri olan“gurur”yüzünden. Sancılı bir süreçten sonra toparlanmaya çalışıyor.



Sevdiği işi bulma ve kendini keşfetme sürecindeyken “kara sevdası”yla tanışıyor. Adamın evlilik düşüncesine gülümseyen Selcan bir anda kendini parmağında yüzükle buluyor. Zeytin gözlerine bakınca dünyayı unuttuğu günler çok uzun sürmüyor. Gerçek anlamda “şiddetli” bir geçimsizliğe boyun eğmeye çalışıyor. Kıskançlık. Aşağılama. Küçük düşürme. Annesinin kaderini yaşamamak için kaderine razı oluyor ama ne yazık ki çoğu kadın gibi annesinin kaderini yaşıyor.



Aldatılınca elle tutulacak hiçbir şey kalmadığından, ailesinin bile eşinden yana olmasına rağmen tek başına boşanmaya karar veriyor. Seve seve ayrılmak zorunda kalmanın en sek halini yaşıyor. Kitabın sonunda Selcan soruyor: Baba eksikliğini bu adamlarda aramasam, hangisi gerçekten doğru insan olurdu?