Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu!

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Kim, hangi ödülü aldı?

Billboard Müzik Ödülleri, dün gece ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye 8 ödül kazanan şarkıcı Taylor Swift damgasını vurdu. Swift'i 4 ödülle Gotye ve Rihanna takip etti. En iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü One Direction grubu, en iyi erkek şarkıcı ödülünü Justin Bieber ve en iyi kadın şarkıcı ödülünü Taylor Swift aldı.

Fun, en iyi rock grubu ödülünü alırken, Jenni Rivera'nın da en iyi Latin şarkıcı ödülünün sahibi olduğu gecede en iyi dans ödülü, Madonna'ya verildi.

Törende Selena Gomez, Jennifer Lopez, PSY, Prince, Taylor Swift ve daha birçok isim sahne aldı.