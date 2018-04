Billboard dergisi tarafından verilen müzik düyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 2016 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu.

Las Vegas'ta düzenlenen ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 26'ncı kez düzenlenen tören öncesi kırmızı halıda ise ünlüler şıklıklarıyla boy gösterdi... Geceye kazandıkları ödüllerle Adele ve The Weeknd damga vurdu.

İşte 2016 Billboard Müzik Ödülleri kazananlar listesi;

En İyi Sanatçı: Adele



Billboard Chart Başarı Ödülü (Fan-Oyları: Rihanna

En İyi R&B Şarkı: The Weeknd, “The Hills”

En İyi Albüm: Adele, 25

En İyi Erkek Sanatçı: Justin Bieber

En İyi Country Şarkı: Thomas Rhett, “Die A Happy Man”

En İyi Yeni Artist: Fetty Wap

En İyi Kadın Artist: Adele

En İyi Grup: One Direction

Top Billboard 200 Artist: Adele

En İyi Satış Yapan Şarkı: The Weeknd

Radyolarda En Çok Çalan Sanatçı: The Weeknd

En Çok Şarkısı Çalan Sanatçı: The Weeknd

En Çok Sosyal Medya Kullanan Sanatçı: Justin Bieber

En Çok Konser Veren Artist: Taylor Swift

En İyi R&B Şanatçı: The Weeknd

En İyi Rap Sanatçı: Drake

En İyi Country Sanatçı: Luke Bryan

En İyi Rock Sanatçı: twenty one pilots

En İyi Latin Sanatçı: Romeo Santos

En İyi Dance/Elektronik Sanatçı: David Guetta

En İyi Film Müziği: Pitch Perfect 2

En İyi R&B Albüm: The Weeknd, Beauty Behind the Madness

En İyi Rap Albüm: Meek Mill, Dreams Worth More Than Money

En İyi Country Albüm: Chris Stapleton, Traveller

En İyi Rock Albüm: twenty one pilots, Blurryface

En İyi Latin Albüm: Juan Gabriel, Los Dúo

En İyi Dance/Electronic Albüm: ​Zedd, True Colors

En Çok Satan Şarkı: Adele, “Hello”

En İyi Radyo Şarkısı: Walk the Moon, “Shut Up and Dance”

En Çok Yayınlanan Şarkı (Audio): The Weeknd, “The Hills”

En Çok Yayınlanan Şarkı (Video): ​Silentó, “Watch Me”

En İyi Rap Şarkı: Wiz Khalifa ft. Charlie Puth, “See You Again”

En İyi Rock Şarkı: Walk the Moon, “Shut Up And Dance”

En İyi Latin Şarkı: Nicky Jam & Enrique Iglesias, “El Perdon”

En İyi Dance/Electronic Şarkı: Major Lazer & DJ Snake Featuring MØ, “Lean On”