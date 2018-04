Billboard'un yıldızı, Justin Timberlake!

Billboard Dergisi tarafından düzenlenen Billboard Müzik Ödülleri Las Vegas’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu

Geceye damgayı ‘En İyi Sanatçı’ ve ‘Billboard 200 Sanatçısı’ da dâhil yedi dalda ödül kazanan Justin Timberlake vurdu.



Justin Timberlake’in ardından Imagine Dragons beş, Robin Thicke ve TI dört ödül toplayarak gecenin kazananları oldular. Gecede ‘En İyi Kadın Sanatçı’ ödülünü alan Katy Perry,‘İkon Ödülü’ kazanan Jennifer Lopez’e ödülünü verirken duygusal bir konuşma yaptı. Gecenin açılış ve kapanış performansları ise Katy Perry’den geldi.



‘En Çok Ses Getiren Sanatçı’ ve ‘En Çok Ses Getiren Video’ dallarında ödülleri kucaklayan Miley Cyrus, törende Wayne Coyne ile birlikte Beatles’tan ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ şarkısını seslendirdi.



Justin Timberlake ise video konferansla bağlandığı ödül töreninde orkestrasıyla dans ederek ‘En İyi Sanatçı’ ödülünü kutladı. Gecenin en çarpıcı anı ise Michael Jackson’ın ölümünden sonra piyasaya çıkan ‘Xscape’ albümünden ‘Slave to the Rhytm’ şarkısında, pop kralının hologramının belirmesi oldu.



Törende ayrıca Bon Jovi ‘En İyi Tur Sanatçısı’, Eminem ‘En İyi Rap Sanatçısı’ ve ‘En İyi Rap Albümü’, Lorde ‘En İyi Yeni Sanatçı’ ve Daft Punk ise ‘En İyi Dans / Elektronik Sanatçısı’ ödüllerini kazandı. Ricky Martin’in dansçılarıyla, Jennifer Lopez’in de Pitbull ile sahne aldığı anlar da gecenin hareketli karelerini oluşturdu.