Bir Bahçeden Bir Bahçeye Macaristan

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33. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu Macaristan oldu.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl otuz üçüncü kez, 8-16 Kasım 2014 tarihleri arasında, Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.



Fuar, Uluslararası Salon kapsamında Onur Konuğu olarak Macar dili ve edebiyatını ağırlayacak. Mottosunun Nâzım Hikmet’e referansla “Bir Bahçeden Bir Bahçeye” olduğu Macaristan, onur konukluğu kapsamında Macar edebiyatının güncel ve klasik örneklerine yer vereceği etkinlikler düzenleyecek.