Kit de Waal’ın ilk romanı Benim Adım Leon; dokuz yaşındaki Leon’un sevgi, aidiyet ve kayıplar üzerine dokunaklı hikayesini anlatıyor.

Benim Adım Leon, sevginin gücüne ve bir aileyi aile yapan her şeye dair sımsıcak bir roman. Konusu şöyle: Dokuz yaşındaki Leon’un hayatı hiç kolay değil. Hayatla başa çıkmaktan âciz, depresyondaki annesine bakmanın yanı sıra yeni doğan kardeşine de kol kanat germek zorunda. Her şeye razı, yeter ki hep birlikte olsunlar, hiç ayrılmasınlar. Ama bir gün korktuğu başına geliyor Leon’un. Annesi rehabilitasyon merkezine gönderilirken, küçük kardeşini de bir aile evlat ediniyor, Leon ise koruyucu anneye veriliyor. Yetişkinlerin dünyasında Leon’un karar verme hakkı yok... Leon bir yandan ailesini tekrar bir araya getirme planları yaparken, bir yandan da yeni hayatına uyum sağlamaya çalışıyor.



