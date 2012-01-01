"Bir Halk Düşmanı" Tiyatro Festivali'nde!

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19. İstanbul Tiyatro Festivali, dünya tiyatrosunun adından en çok söz edilen yönetmenlerinden Thomas Ostermeier ile Avrupa’nın en önemli tiyatro topluluklarından Schaubühne Berlin’i ağırlıyor

19. İstanbul Tiyatro Festivali, dünya tiyatrosunun adından en çok söz edilen yönetmenlerinden Thomas Ostermeier ile Avrupa’nın en önemli tiyatro topluluklarından Schaubühne Berlin’i ağırlıyor. 2012 yılında Festivaldeki Hamlet yorumutla büyük ses getiren Ostermeier ve sanat yönetmenliğini de üstlendiği Schaubühne Berlin topluluğu, bu yıl Henrik Ibsen’in sarsıcı yapıtı Bir Halk Düşmanı ile festivalin konuğu olacak.



Bir Halk Düşmanı, Goethe Institut’ün işbirliği ve Atabay sponsorluğunda, 27 Mayıs Salı, 28 Mayıs Çarşamba ve 29 Mayıs Perşembe akşamları 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunun 28 Mayıs Çarşamba günü yapılacak gösteriminden sonra yönetmen Thomas Ostermeier seyircilerin sorularını yanıtlayacak.



Özellikle son çalışmalarıyla dünyada büyük bir beğeniyle takip edilen Thomas Ostermeier ile çarpıcı, keskin ve son derece zekice ele aldığı Bir Halk Düşmanı’nda, dramaturg Florian Borchmeyer ile birlikte yazarın ruhuna tamamen sadık kalarak yapıtın eleştirel yönünü kusursuz bir biçimde günümüze taşıyor. Bir Halk Düşmanı, Dr. Tomas’ın Stockmann şehir kaplıcalarının insan sağlığına zararlı kimyasallar içerdiğini öne sürmesi ve bunu kanıtlama çabasında karşısına dikilecek en büyük engel, ağabeyi ve aynı zamanda Belediye Başkanı olan Peter'la olan mücadelesini konu alıyor. Stockmann'ın mücadelesinde belirginleşen iki kardeşin savaşı giderek genişliyor ve önce doktorun çevresini, sonra bütün kenti kapsıyor. Oyunun bu güncel ve mizah dolu yorumu, güçlü finaliyle de seyircilerini oyunun sonundaki tartışmaya dahil ediyor.