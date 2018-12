İnsanları eğlendirmeyi bilen şov dünyasının ve ‘Oz Büyücüsü’nün dev yıldızı JUDY GARLAND'ın en sevilen şarkılarının seslendirildiği müzikal, göz kamaştırıcı şöhretinin yanı sıra travmatik, eğlenceli, çalkantılı ve mücadeleyle dolu kısa yaşam öyküsünün son dönemini konu alıyor.

Orjinal adı ‘End of the rainbow’ olan oyun, üç dalda Tony ve dört dalda Oliver adayı oldu. Dünya genelinde oldukça popüler olan ve pek çok tiyatro tarafından sahnelenen oyun; İngiltere prömiyerini Londra, West End'de, Trafalgar Studios, 2012 NY Broadway'de Belasco Theatre'da da oynandı. Özellikle Broadway ve West End'de Oliver ödüllü oyuncu Tracie Bennett'in Judy Garland'ı canladırdığı oyun büyük başarı ve ��düller kazandı.



Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘Haldun Dormen Özel Ödülü’ alan ‘Hedwig and The Angry Inch’ adlı oyununun ödüllü oyuncusu Yılmaz Sütçü tarafından yönetilen müzikalde Sena Işıldar, Can Türkkan ve Ferhat Akgün rol alıyor.





Oyunu 10 Aralık Pazartesi günü saat 20.30’da Artı Sahne Mecidiyeköy’de izleyebilirsiniz. https://tiyatrolar.com.tr ’den biletinizi alabilirsiniz.