Bir Psikiyatristin Gizli Defteri

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Gary Small ve Gigi Vorgan tarafından yazılan 'Bir Psikiyatristin Gizli Defteri' en çok satan kitaplar listesinde zirveyi zorluyor.

Bir Psikiyatristin Gizli Defteri, bir psikiyatristin zihnine ve onun giderek gelişim gösteren mesleki yaşamına yapılan aydınlatıcı yolculuğu anlatıyor. Kitap aynı zamanda bu branşın ve daha önce görülmemiş, tanısı koyulmamış çeşitli akıl hastalıklarının perde arkasına da bir bakış... Kitabı okurken kendinizi, bizi insan yapan şaşırtıcı tuhaflıklar üstüne düşünürken bulacaksınız.