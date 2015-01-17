Usta yazar William Shakespeare’in merkezine bir aşk hikâyesini yerleştirdiği ve bu aşk hikâyesi üzerinden döneminin toplumsal değerlerini gözler önüne serdiği “Bir Yaz Gecesi Rüyası” ile adından hayli söz ettiren Levent Üzümcü ve beraberindeki güçlü oyuncu kadrosuyla 2015’in soğuk kış günlerinde seyircinin içini ısıtmaya geldi.





Bir Yaz Gecesi Rüyası, daha önce yine Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen ve pek çok ödüle layık görülen “Tehlikeli İlişkiler”in yönetmeni Aleksandar Popovski tarafından çağdaş bir reji anlayışıyla sahneleniyor. Metni sahneye olduğu gibi aktarmak yerine, onunla oynamayı ve görsel olarak etkileyici bir performansa çevirmeyi tercih eden Popovski, “Bir Yaz Gecesi Rüyası”nı sahnelerken üç ana eksende ilerleyen hikayeyi sahne tasarımına da yansıtmış.Oyun seyirciyi, saray çevresinden Theseus ve Hippolyta ile dört genç aşık arasında geçen olaylar, Pyramus ve Thisbe’nin trajik aşk hikayesini sahneleyen esnafların dünyası ve Oberon, Titanya, Puck ve diğer perilerden oluşan periler dünyası arasında gezdiren oyunda; Levent Üzümcü, Selin İşcan, Gürol Güngör, Özgür Akakça, Onur Demircan, Nurdan Kalınağa, Canan Kübra Birinci, Çağlar Yiğitoğulları, Arda Aydın, Onur Şirin, Dilay Taşkaya, Elyesa Çağlar Evkaya, Yavuz Şeker, Müslüm Köse, Hazal Uprak, Aslı Şahin, Gürkan Bağbuğ rol alıyor. Çevirisi Özdemir Nutku, müziği Kiril Dzajkovski, sahne ve ışık tasarımı Sven Jonke, kostüm tasarımı Jelena Prokovic, efekt tasarımı Erhan Aşar, koreografisi ise Handan Ergiydiren Doğan’a ait olan oyun; 7-17 Ocak 2015 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul, 29-31 Ocak 2015 tarihlerinde ise Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde…