Günümüz dünyasını bir
çocuğun gözünden inceleyen kitap, kaotik bulduğumuz dünyanın temelinde aslında
oldukça basit, naif ve sade bir gerçeklik yattığından bahsediyor.
"Denizkızı Olmak Çok Önemlidir" okuyucuyu çıkardığı zaman yolcuğunda
bir çocuğun büyülü dünyasında var olan fakat büyüdükçe unutulan saf ve sahici
duygular ile buluşturuyor. Böylece okuyucular için içsel şifa süreci başlamış
oluyor.
İçsel Yolculuk ile
Gelen Şifa
Yaş aldıkça yalnızlaşan dünyaya şifacı bir dokunuş; “Denizkızı Olmak Çok Önemlidir’’.
Kitabın ana kahramanı Sahra bir “everyman’’ figürü, yani Sahra’nın dünyası aslında herkesin dünyasını simgeliyor. Sahra'nın yaşadıkları ve hissettikleriyle bir zaman yolculuğunda kendi çocukluğunuzla buluşacak, kitabın sonuna geldiğinizde ise unuttuğunuz bir gerçekliğe yeniden kavuşmanın huzurunu yaşayacaksınız.
Morpa Yayınları’ndan
çıkan kitabın kapak illüstrasyonu sanatçı Reysi Kamhi Mitrani, iç çizimleri ise
Journey Art Making Sharing bünyesindeki 13 yaşındaki iki sanatçı Nancy Saranga
ile Alida Kohen’e ait. Gözde Baytan’ın kaleminden, eşsiz anlatımı ile sizi farklı
dünyalara götürecek bir baş ucu kitabı...