Yetişkinlerin hayat karmaşası içinde göz ardı ettikleri gerçekleri gün yüzüne çıkaran “Denizkızı Olmak Çok Önemlidir’’ renkli anlatımıyla okuyucularını sihirli bir şifa yolculuğuna çıkarıyor.

Günümüz dünyasını bir çocuğun gözünden inceleyen kitap, kaotik bulduğumuz dünyanın temelinde aslında oldukça basit, naif ve sade bir gerçeklik yattığından bahsediyor. "Denizkızı Olmak Çok Önemlidir" okuyucuyu çıkardığı zaman yolcuğunda bir çocuğun büyülü dünyasında var olan fakat büyüdükçe unutulan saf ve sahici duygular ile buluşturuyor. Böylece okuyucular için içsel şifa süreci başlamış oluyor.

İçsel Yolculuk ile Gelen Şifa

Yaş aldıkça yalnızlaşan dünyaya şifacı bir dokunuş; “Denizkızı Olmak Çok Önemlidir’’.

Kitabın ana kahramanı Sahra bir “everyman’’ figürü, yani Sahra’nın dünyası aslında herkesin dünyasını simgeliyor. Sahra'nın yaşadıkları ve hissettikleriyle bir zaman yolculuğunda kendi çocukluğunuzla buluşacak, kitabın sonuna geldiğinizde ise unuttuğunuz bir gerçekliğe yeniden kavuşmanın huzurunu yaşayacaksınız.





Morpa Yayınları’ndan çıkan kitabın kapak illüstrasyonu sanatçı Reysi Kamhi Mitrani, iç çizimleri ise Journey Art Making Sharing bünyesindeki 13 yaşındaki iki sanatçı Nancy Saranga ile Alida Kohen’e ait. Gözde Baytan’ın kaleminden, eşsiz anlatımı ile sizi farklı dünyalara götürecek bir baş ucu kitabı...