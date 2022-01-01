BirGün’lük Festival 22 Haziran’da!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

BirGün’lük Festival, 22 Haziran’da Sarıyer Life Park’ta!

BirGün gazetesinin bu yıl ilk kez düzenleyeceği ve Selda Bağcan, Büyük Ev Ablukada, Erkan Oğur & İsmail H. Demircioğlu gibi isimlerin sahne alacağı BirGün’lük Festival, 22 Haziran’da Sarıyer’deki Life Park’ta!



Murat Meriç’in gün boyunca DJ kabininde yer alacağı festivalde ayrıca Luxus, Birsen Tezer, Yeni Türkü, Harun Tekin, Hüsnü Arkan, Feridun Düzağaç, Fırat Tanış, Bajar ve Aylin Aslım da yer alacak. Gün boyunca oyunlar, yarışmalar gibi çeşitli aktivitelerin de yapılacağı festivalin biletleri 28.00 TL olarak satışta.