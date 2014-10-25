Birsen Tezer garajistanbul sahnesinde

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Birsen Tezer, "İkinci Cihan" albümünün sevilen şarkıları ile 25 Ekim’de garajistanbul sahnesinde...

İlk albümü ‘’Cihan’’ı 2009 yılının Temmuz ayında yayınlayan Birsen Tezer uzun süredir sahnede de birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşları Derin Bayhan (davul), Emre Tankal (elektrik gitar), Gürol Ağırbaş (bas gitar), Tunç Öndemir (akustik gitar) ile yola ikinci albümleri ‘’İkinci Cihan’’ ile devam ediyor. Akın Eldes (elektrik gitar), Birol Ağırbaş (perküsyon), Bülent Ortaçgil (akustik gitar), Erkan Oğur (perdesiz gitar, kopuz), İlhan Şeşen (vokal), Özer Arkun (çello), Sibel Köse (vokal), Tarık Aslan (bendir, erbane) gibi değerli isimlerin de konuk müzisyen olarak yer aldığı ‘’İkinci Cihan’’ albümünde dokuz şarkı yer alıyor.

Tarih : 25 Ekim 2014, Cumartesi

Kapı Açılış : 21:00

Sahne : 23:00

Bilet Fiyatları : VIP 90 TL, Normal: 45TL, Öğrenci: 40 TL

Bilet Satış Noktaları : Biletix, FunClub ve garajistanbul gişesi