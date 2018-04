Bitiyatro’nun yeni oyunu “Üç Oyun (Vurgun)”; 27 Kasım 2015, Cuma akşamı BitiyatroBisahne’de perdelerini açıyor!





Ünlü yazar Neil LaBute’nin “Bash: Latterday Plays” adlı oyunu; İskender Altın’ın yönetmenliğinde Türkiye’de ilk kez Bitiyatro’da sahneleniyor. Laçin Ceylan, Murat Taşkent, Ezgi Yağ ve Sefa Tantoğlu’nun başrollerini paylaştığı oyun; prömiyerinin hemen ardından; 28 Kasım 2015, Cumartesi akşamı 20:30’da ise Bitiyatro sahnesinde!Ünlü yönetmen, senarist ve oyun yazarı Neil LaBute’nin kaleme aldığı, Türkçe çevirisini Rüzgar Can Ekin Turan’ın yaptığı“Üç Oyun (Vurgun)”; 27 Kasım 2015, Cuma akşamı Bitiyatro sahnesinde tiyatroseverlerle buluşuyor. Yönetmenliğini İskender Altın’ın yaptığı oyunun başrollerini ise Laçin Ceylan, Murat Taşkent, Ezgi Yağ ve Sefa Tantoğlu paylaşıyor.Üç farklı kısa hikayenin anlatıldığı “Üç Oyun: İphigenia Orem’de, Aziz Kazlar Çetesi, Medea Redux”; bir arkadaşa, bir dosta ya da bir yabancıya ayıkken, bunalımdayken hatta sarhoşken bile anlatılamayacak itiraflardan oluşuyor. Bir otel odasında buluşan; farklı zamanlarda aynı odada kesişen üç hikaye ve dört kişinin itirafları. Şu anımız gibi çabuk, karışık, yer yer komik ve trajik günümüz hikayeleri…“İphigenia Orem’de”, işinizi kaybetmemek için neleri feda edeceğinizi, sağlık giderlerinizi sigortanız olmadan nasıl karşılacağınızı ve bunun gibi soruları, Murat Taşkent yorumuyla sorarken; “Aziz Kazlar Çetesi”, her şeyi kusursuz görünen harika bir genç çiftin aydınlıktan karanlığa uzanan serüvenini Ezgi Yağ ve Sefa Tantoğlu’nun performansıyla sahneye taşıyor. Laçin Ceylan’ın rol aldığı “Medea Redux” ise; izleyicileri kandırılma, aldatılma, çocukluktan gençliğe uzanan yolda ümitler ve aşklara dair sorularla baş başa bırakırken, zamanın acımasızlığını gözler önüne seriyor.Prömiyerini, 27 Kasım 2015, Cuma akşamı saat 20:30’da BitiyatroBisahne'de gerçekleştirecek olan “Üç Oyun (Vurgun)”a ait biletler; biletix ve Bitiyatro gişesinden temin edilebilir. Oyun, prömiyerinin ardından her Cumartesi akşamı saat 20:30’da Bitiyatro'nun sahnesinde izlenebilir.