Geçtiğimiz ay, uzun süredir hasret kaldığımız futbolla yeniden kavuşmamızın şerefine meşin yuvarlak, yeni transferler ve son dakikaların müptelası olduk.

Elbette, adını çokça duyduğunuz Galatasaray’ın yeni transferi Falcao da gündemimizin hala üst sıralarında yer alıyor. Tüm bu bilgilerin ışığında, futbolun en üst seviyede oynandığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin maçlarının yer aldığı ekim ayında da futbol, gündemimizde önemli bir yer kaplayacak.



* Apple’ın yeni tanıttığı ürünlerini de tartışmaya devam. Mevcut cihazımızı değiştirmek ya da değiştirmemek… İşte bütün mesele bu!

* Sonbaharın iyiden iyiye kendini hissettirdiği bu günlerde gardırobumuza yeni dokunuşlar yapmayı da ihmal etmiyoruz. Bu sonbahar-kış boyunca tek renkli kombinler yapacağız gibi görünüyor. Toprak tonları favorimiz; siz ne dersiniz? Neon ayrıntılara dikkat edeceğiz ama son dönemde yıldızı parlayan baskılı kıyafetlere biraz mesafeli olabiliriz.

* Bu ay basketbol da yeniden hayatımıza girecek. Euroleague’in başlamasıyla spor dolu bir ekim ayı bekliyoruz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun.