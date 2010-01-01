Black Eyed Peas'ten Apl.de.ap Summeranza festivalinde

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EF Education First’ün düzenlediği en büyük öğrenci festivali EF Summeranza’da bu sene Black Eyed Peas’ten Apl.de.ap sahne alıyor

EF öğrencileri yazın en büyük partisi Summeranza'da hayatlarının en unutulmaz yazlarından birini yaşarken, yabancı dil eğitimi için gittikleri ülkelerde edindikleri dostluklarını pekiştirecek, arkadaşları ile bir araya gelecek ve farklı ülkelerden gelen öğrencilerle yeni dostluklar kuracaklar.



Apl.de.ap, Black Eyed Peas’in kurucu üyesi olarak, bugüne kadar grubun başarılarına imza atan en önemli isim. “Where Is Love” ve “Gotta Feeling” global hitleri ve 76 milyondan fazla albüm satışı ile grup, tüm zamanların en başarılı müzik grupları arasına ismini yazdırdı. Grubun diğer üyeleri Fergie, will.i.am ve Taboo gibi Apl.de.ap de solo kariyerine başlıyor ve yeni hitleriyle hayranlarını sevindirmek için sabırsızlanıyor. Apl.de.ap aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de aktif bir şekilde yer alıyor; kurmuş olduğu Apl Foundation ile Asya’daki eğitim projelerine destek vermeye devam ediyor. “Dünyanın dört bir yanından Summeranza katılımcılarına parçalarımı dinletmeyi büyük bir heyecanla bekliyorum” diyen Apl.de.ap festival coşkusunu paylaştı.“Dünya çapında bu kadar büyük bir festival düzenleyen tek dil okulu olarak, Summeranza 2014’te Apl.de.ap’yi DJ sahnesinde görmek için sabırsızlanıyoruz” diyen EF Language Travel Başkanı Johan Skaar, “misyonumuz, eğitimle dünyayı değiştirmek ve bizimle aynı misyonu paylaşan bir sanatçıyla çalışmak eşsiz bir duygu” diye ekledi.



Summeranza EF’in her yıl düzenlediği, sadece EF öğrencilerinin katıldığı ve 2013’te LMFAO’dan Sky Blu, 2012’de will.i.am, 2011’de Ke$ha ve 2010’da DJ Bob Sinclar gibi dünyaca tanınmış sanatçıların sahne aldığı bir festival.