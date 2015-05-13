Blind Guardian konserleri

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Metal müziğin fantastik kralları %100 Metal ile yeniden İstanbul’a ve Ankara'ya geliyor…

Blind Guardian 13 Mayıs 2015 Salı akşamı Jolly Joker Ankara, 14 Mayıs 2015 Çarşamba günü, İstanbul KüçükÇiftlik’ta sahne alacak.

%100 METAL Mayıs ayında Alman öncü prog-power grubu Blind Guardian’ı 13 Mayıs 2015 Salı akşamı Jolly Joker Ankara, 14 Mayıs 2015 Çarşamba günü KüçükÇiftlik Park’ta ağırlayacak.

Kuruluşlarının üzerinden geçen 30 yılda dünyanın tartışmasız en başarılı metal gruplarından olan Blind Guardian, birçok grubun heavy metal markası altında belirsizleştikleri bir süreçte, eşsiz bir sanat formuyla kendilerini apaçık farklı kıldı ve “çağdaş ozanlar” yıllar boyunca, trendleri takip etmek yerine kendi özgün tarzlarını geliştirmeyi sürdürdüler. Birbirinden başarılı stüdyo albümlerinin yanısıra mükemmel bir canlı performans grubu olarak edindikleri haklı itibarı beş kıtada verdikleri sayısız konserle pekiştirdi ve dünya çapında onlarca festivalde ana grup olarak sahne aldılar.

Blind Guardian'ın uzun zamandır beklenen onuncu stüdyo albümü “Beyond the Red Mirror” 2015 yılı Ocak ayının sonunda yayınlandı. Blind Guardian’ın Boston, Prag ve Budapeşte orkestralarıyla birlikte kaydettiği albümde, grubun özgün tarzının derinliklerinden çıkan yeni karanlık öyküler yer alıyor.