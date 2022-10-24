Bo Odar'ın yeni dizisi 1899'un resmi fragmanı yayınlandı

1899 DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sekiz bölümden oluşan dizi, Avrupa’dan batıya, New York’a uzanan gemi yolculuğunda gelişen sıra dışı durumları takip ediyor. Eski kıtanın dört bir yanından gelen, farklı geçmişlere sahip olan yolcular, varacakları ülkede onları bekleyen yeni yüzyıl ve gelecek için besledikleri umutları ve hayalleriyle birleşir. Ancak açık denizde aylardır kayıp şekilde sürüklenen ikinci bir geminin farkına vardıklarında, seyahatleri beklenmedik bir yöne savrulur. Bu geminin güvertesinde onları bekleyen bilmece ise vadedilen topraklara yaptıkları yolculuğu dehşet verici bir kâbusa çevirecek, geçmişlerini farklı sırlarla birbirine bağlayacaktır.

Dark’ın yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese’nin gizemli dizisi, 17 Kasım’da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te.

1899 DİZİSİNİN RESMİ FRAGRMANI