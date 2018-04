Boğaziçi Caz Korosu iki seçkin koroyu ağırlıyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Boğaziçi Caz Korosu Arizona’dan iki seçkin koroyu misafir edecek

Boğaziçi Caz Korosu, Northern Arizona University Shrine of the Ages Choir ve Master Chorale of Flagstaff’tan unutulmayacak bir müzik şöleni Boğaziçi Caz Korosu Arizona’dan iki seçkin koroyu ağırlıyor. Geçtiğimiz ay Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen International May Choir Competition’dan Birincilik Ödülü ve Genç Şef Özel Ödülü ile dönen Boğaziçi Caz Korosu, ülkemizi dünyanın en saygın müzik platformlarında gururla temsil etmeye devam ediyor.



‘Dünya Şampiyonu’ Boğaziçi Caz Korosu, bu kez Amerika'dan iki büyük koroya ev sahipliği yapacak. Dr. Edith Copley yönetimindeki Northern Arizona University Shrine of the Ages Choir ve Master Chorale of Flagstaff, benzersiz bir performansla Masis Aram Gözbek yönetimindeki Boğaziçi Caz Korosu ile bir araya gelecek. Varna International ve Boğaziçi Caz Korosu işbirliğiyle gerçekleşecek konserde, Ravel ve Bruckner bestelerinin yanı sıra heyecan verici çağdaş bir repertuvar da seslendirilecek.



Grand Canyon State’in olağanüstü müzik topluluklarının katılımıyla oluşturulacak 120 kişilik bu dev koroyu, 07 Haziran 2014 Cumartesi akşamı saat 20.00’de İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda izleyebilirsiniz.