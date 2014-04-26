Boğaziçi Caz Korosu ve FILMSO aynı sahnede!

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Boğaziçi Caz Korosu ve Film Müzikleri Senfoni Orkestrası 26 Nisan Cumartesi akşamı zengin bir repertuvarla çok özel bir konsere imza atacak

Son yıllardaki başarılarıyla gerek Türkiye'de gerekse uluslararası arenada adından sıkça ve övgüyle söz ettiren, ülkemizi dünyanın en saygın müzik platformlarında gururla temsil eden ‘Dünya Şampiyonu’ Boğaziçi Caz Korosu ile yerli ve yabancı film müziklerinin popülaritesinden de yararlanarak senfonik müziği halkımızın tüm kesimlerine ulaştırmayı ve benimsetmeyi amaç edinmiş Film Müzikleri Senfoni Orkestrası (FİLMSO) aynı sahnede buluşuyor. Farklı altyapılardan ve disiplinlerden yaklaşık 40 kişiyi bünyesinde barındıran, Masis Aram Gözbek yönetimindeki Boğaziçi Caz Korosu ile kendilerini en iyi şekilde yetiştirmiş ancak iş güvencesi olmayan müzik okulu ve konservatuvar mezunlarına iyi bir gelecek sağlama projesi olarak ortaya çıkan İbrahim Muslu yönetimindeki FİLMSO zengin bir repertuvarla dinleyici karşısına çıkacak. Dinleyiciler bu özel konserde Boğaziçi Caz Korosu’nun çağdaş müzikten caza ve çok sesli türkü düzenlemelerine uzanan geniş repertuvarı ile FİLMSO’nun film müziklerini, barok, romantik ve klasik dönem senfonik eserleri, vals ve tangoları kapsayan repertuvarını bir arada dinleme fırsatı bulacaklar. Boğaziçi Caz Korosu ile başlayıp FİLMSO ile devam edecek ve iki başarılı ekibin ortak bir performansıyla sonlanacak konser, 26 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 20.00’da Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.