Boğaziçi Caz Korosuna Bulgaristan'dan ödül!

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Boğaziçi Caz Korosu, Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen International May Choir Competition’da Karma Korolar kategorisinde birinci oldu

Daha önce ABD, Almanya, Avusturya, Çin, Fransa, İtalya ve Macaristan gibi ülkelerde katıldığı Yarışmalarda elde ettiği başarılarla ülkemizi gururlandıran Boğaziçi Caz Korosu, Bulgaristan’ın Varna kentinde bu yıl 35. si düzenlenen ve dünyanın sayılı korolarının kabul aldığı, 'International May Choir Competition’dan da ödüllerle döndü.



Aralarında Romanya, Almanya, Sırbistan gibi ülkelerin bulunduğu güçlü rakipler karşısında sergilediği başarılı performansla Karma Korolar kategorisinde Birincilik Ödülü’nü elde eden topluluğun 2007 yılından bu yana şefliğini sürdüren Masis Aram Gözbek de yarışma jürisi tarafından Genç Şef Özel Ödülü’ne layık görüldü. Bulgaristan’da kaldıkları dört günlük süre boyunca gerek tüm katılımcılarda gerekse jüri üyeleri ve organizasyon komitesinde muhteşem bir izlenim bırakan koro, performanslarının yanı sıra sempatik tavırlarıyla da festivale damgasını vurdu. Koro, kapanış seremonisinde dakikalarca ayakta alkışlandı.



Çalışmalarını büyük bir özveri ve disiplinle sürdüren Boğaziçi Caz Korosu, 9-19 Temmuz tarihleri arasında Letonya’da düzenlenecek 8. Dünya Koro Olimpiyatları’na ve 20-27 Ekim tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek Polyfollia Uluslararası Koro Festivali’ne dünya çapında davet edilen 10 ekipten biri olarak katılmaya hazırlanıyor.