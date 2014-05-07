Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden 'Bir yolculuk hikayesi'

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Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü, farklı kültürlerin öykülerini dans ve müzikle birleştirdi

Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü, Diyarbakır 'dan Üsküp'e uzanan yolculuklarında karşılaştıkları farklı kültürlerin öykülerini dans ve müzikle birleştirdi. BÜFK'ün sunumuyla 'Bir yolculuk hikayesi' 7,14 ve 16 Mayıs'ta Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde izlenebilecek. İşte BÜFK'ün anlatımıyla 'Bir Yolculuk Hikâyesi': Bir Yolculuk Hikâyesi, tanıklık ettiğimiz ve yaşadığımız hikâyelerin dans ve müzikle buluşmasının, anlatılmasının öyküsü. Bu yolculuk hikâyesi, Diyarbakır ve Üsküp’te tanıştığımız Bayzar Teyze’nin, Alil Abi’nin, Dobrila’nın, Rukiye Abla’nın, Meryem Teyze’nin yaşanmışlıklarıyla ses buldu. Aynı ilahileri farklı inananlardan dinledik mesela, bir sürgün, göç anlatısını dinleyip beraber özledik, düğünleri izleyip halay çektik, oro oynadık. Bu öyküler bazen birbirine dokundu, bazen birbirinden uzaklaştı, bazen de buluştu. İşte bu yolculuk bu farklı anlatıların buluştuğu, karşılaştığı ve bizim de onlarla yüzleştiğimiz bir barışabilme hikâyesidir. Yolculuk Diyarbakır’da başlayıp, Üsküp’le devam eden ve sonra iki tarafın karşılaştığını düşlediğimiz, atıştığını gördüğümüz, beraber çalabilip, dans edebildiklerine tanık olduğumuz sahnemizde bitmektedir. Düşünü kurduğumuz bu sahnede fark ettik ki; bu yolculuğun sonu, bir düşten çok bir gölge kadar yakınımızda, her an gerçekleşecek, gerçeğe dönüşecek kadar diri durmaktadır.



Gösteri Tarihleri

7 Mayıs 2014