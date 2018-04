Bon Iver üç yıl sonra yeni şarkı yayınladı

Ünlü indie sanatçısı Bon Iver üç yıl aradan sonra ''Wish I Was Here'' filminin soundtrack albümünde sevenlerinin karşısına çıktı.

Justin Vernon, bir süredir Bon Iver projesini askıya almış ve Volcano Choir’le daha fazla ilgileniyordu. Fakat Zach Braff’ın yeni filmi Wish I Was Here‘in heyecan verici soundtrack albümünde yer alacak isimlerin arasında Bon Iver ismi göründüğünden beri hayranları yeni parçanın çıkış gününü bekliyordu. The Shins, Coldplay, Cat Power ve Paul Simon gibi isimlerin de yer aldığı albümde Bon Iver iki şarkıyla yer alıyor. Henüz albümün diğer Bon Iver şarkısı ”Holocene” yayınlanmış değil ama ilk şarkı ”Heavenly Father” şimdiden dinleme listelerinde zirveyi zorlamaya başladı bile.



Albümün şarkı listesi de aşağıdaki gibi:

01. The Shins – “So Now What”

02. Gary Jules – “Broke Window”

03. Radical Face – “The Mute”

04. Hozier – “Cherry Wine (Live)”

05. Bon Iver – “Holocene”

06. Badly Drawn Boy – “The Shining”

07. Jump Little Children – “Mexico”

08. Cat Power & Coldplay – “Wish I Was Here”

09. Allie Moss – “Wait It Out”

10. Paul Simon – “The Obvious Child”

11 .Japanese Wallpaper – “Breathe In [ft. Wafia]“

12. Bon Iver – “Heavenly Father”

13. Aaron Embry – “Raven’s Song”

14. The Weepies – “Mend”

15. The Head & the Heart – “No One to Let You Down”