Borusan Filarmoni'den tarihi bir ilk!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, her yıl yaklaşık 1 milyon izleyicinin takip ettiği dünyanın en büyük klasik müzik festivallerinden BBC Proms'a davet edildi

15’inci yılını kutlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), dünyanın en büyük klasik müzik festivallerinden biri kabul edilen ve 2014’te 120’inci yılını kutlayan BBC Proms’a davet edildi. Türkiye ’den bu etkinliğe katılan ilk orkestra olma ayrıcalığını yaşayacak BİFO, 29 Temmuz Salı günü Londra’nın 6000 kişi kapasiteli görkemli tarihi salonu Royal Albert Hall’da sahneye çıkacak. Sascha Goetzel’in şefliğini yapacağı konserin ilk yarısında BİFO, BBC Proms’un siparişi üzerine 20. yüzyılın büyük Rus bestecilerinden Sergey Prokofyev’in torunu Gabriel Prokofyev’in bestelediği ‘Keman Konçertosu’nun dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Avrupa ’nın doğusuna odaklanan programda ayrıca Balakirev’in ‘Islamey’, Holst’un ‘Beni Mora’, Mozart’ın ‘Saraydan Kız Kaçırma Uvertürü’, Händel’in ‘Solomon Uvertürü’, Respighi’nin ‘Saba Melikesi Belkıs’ yapıtları seslendirilecek. Konserin solisti ise yıldız kemancı Daniel Hope olacak.



Etkileyici program

Her yıl yaklaşık 1 milyon izleyicinin takip ettiği BBC Proms’un bu yılki 80’e yakın konserinde Sir Simon Rattle, Bernard Haitink, Valery Gergiev, Daniel Barenboim, Jirí Belohlávek, William Christie, Daniel Harding, Riccardo Chailly, Ivan Fischer, Marin Alsop, Roger Norrington, Semyon Bychkov, Sir John Eliot Gardiner gibi büyük şefler yönetiminde Berlin Filarmoni, BBC Senfoni, Londra Senfoni, BBC İskoç Senfoni, Celeveland, Leipzig Gewandhaus, Doğu-Batı Divan, Les Arts Florissants orkestraları ve English Baroque Soloists gibi günümüzün en iyi toplulukları ve Joshua Bell, Diana Damrau, Janine Jansen, Alisa Weilerstein, Ha-Na Chang, Leonard Elschenbroich, Benjamin Grosvenor, Håkan Hardenberger, Itamar Golan ve Daniel Hope gibi yıldız solistler yer alıyor. BBC Proms’un vazgeçilmezlerinden olan popüler etkinliklerde Laura Mvula’nın kabare temalı programı, İngiliz popunun ikonlarından Pet Shop Boys ve Rufus Wainwright konserleri dinlenebilir.

BBC Proms’un tüm konserleri BBC Radio 3’den canlı yayımlanıyor. Etkinlikler 2014’te BBC Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4 ve Radio 5’ten canlı ve BBC One, BBC Two ile BBC Four televizyon kanallarından izlenebilecek. Ayrıntılı bilgi için: bbc.co.uk/proms



BBC Proms: Bir Tarihçe

İlk konseri 10 Ağustos 1895’te gerçekleştirilen BBC Proms, İngiliz emprezaryo Robert Newman’ın bir projesi olarak doğdu. Newman, başlangıçta salonda senfonik konserlerden oluşan etkinliği daha popüler programlar ve daha rahat bir atmosferle çok daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlıyordu. Besteci, orgacı ve aranjör Sir Henry Wood’un uzun yıllar şef olarak verdiği destekle Newman’ın hedefi gerçekleşti ve “Mr Robert Newman’s Promenade Concerts” adıyla başlayan mütevazı etkinlik, büyük bir vizyonun gerçekleşmesinin kanıtı oldu. 1927 yılında BBC’nin finansal olarak sahiplendiği etkinlik giderek daha büyük kitlelere ulaşmaya başladı. II. Dünya Savaşı döneminde 1939–1944 arasında BBC’nin desteğini çekmek zorunda kalmasına rağmen varlığını sürdüren festival, 120. yılını kutladığı 2014’te dünyanın en popüler klasik müzik etkinliği olarak anılıyor.

“Popüler ve bilindik olanı yenilikçi ve şaşırtıcı olanla birleştiren” programlarında konserlerin yanı sıra konuşmalar, eğitim programları ve popüler etkinliklere de yer veren BBC Proms’un en çarpıcı özelliklerinden biri de her konserde 500 ila 1400 arasında kişiye çok düşük biletlerle ayakta sattığı biletler. İngilizce gezinti anlamına gelen promenade sözcüğünün festivalin en ikonik niteliklerinden birine dönüşmesi de böyle oluyor. Festivalin ana mekânı olan ve her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin etkinlik izlediği 6000 kişilik Royal Albert Hall’un podyumun hemen önünde keyifle yerde oturan veya galeri kısmında ayakta gezinen izleyiciler, tarihsel gezintili konser keyfini 21. yüzyılda da yaşamaya devam ediyor.