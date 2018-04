Boston Gay Men’s Chorus

Farklı cinsel kimlikler üzerindeki önyargıları müzikle yıkan Amerika'nın başarılı korolarından Boston Gay Men's Chorus 27 Haziran'da ilk kez Türkiye'de!

1982’de 175 kişi ile sosyal bir konuya dikkat çekmek için kurulmuş olan Boston Gay Men’s Chorus (BGMC) ilk kez 27 Haziran’da ve sadece 1 gösteri için Türkiye’ye geliyor.

Kurulduğu günden bu yana, toplum temelli sosyal yardım projeleriyle dikkat çeken koro, Boston şehrinin en başarılı koroları arasında gösteriliyor. Her yıl 10.000’den fazla kişi arafından canlı olarak dinlenen, internet ve televizyon kayıtlarıyla da onbinlerce kişiye ulaşan grup, çalışmalarına Reuben M. Reynolds III’ün Müzik Direktörlüğünde devam ediyor. Dünya çapında konserler veren koro gittiği her ülkeden olumlu eleştiriler almaya devam ediyor.

Toplumsal konularda bilinç yaratmayı hedefleyen BGMC, sahnede oldukça eğlenceli bir şov sunuyor. Hareketli ve renkli şovlarına çoğu zaman seyircileri de dahil ederek unutulmaz anlara imza atarken, bazen de oldukça duygusal anlar yaşatıyor.

Farklı cinsel kimlikler üzerindeki algıların, klasik müzikten popüler müziğe geniş bir yelpazede, hep beraber şarkılar söylenerek pozitif ve olumlu yönde değişmesine yardımcı olacağına inanan topluluk, aynı zamanda konserlerinden toplanan gelirleri çeşitli derneklere de bağış olarak dağıtıyor.

BGMC konser verdiği şehirlerde HIV tedavisi gören bazı kişileri de konserlerine davet ederek insanlara yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve motivasyon desteği vermeyi de kendine görev edinmiş bir topluluk.

Her geçen gün yeni destekçiler ve katılımcılarla büyümeye devam eden BGMC, değişime ilham vermek, topluluklar oluşturmak ve farklılıkları kutlamak için müzikal deneyimler yaratmakta ve sanat ile farklılıkların aşılabileceğine inanıyor.