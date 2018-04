Boston Gay Men's Chorus Türkiye'de

1982’de 175 kişi ile sosyal bir konuya dikkat çekmek için kurulmuş olan Boston Gay Men’s Chorus (BGMC) 27 Haziran’da ve sadece tek gösteri için Türkiye’ye geliyor.

Müzikseverler, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Kulübü'nün desteğiyle, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde (Otopark) ücretsiz olarak gerçekleşecek konseri www.biletino.com üzerinden davetiyelerini temin ederek izleyebilecek.

Kurulduğu günden bu yana, toplum temelli sosyal yardım projeleriyle dikkat çeken koro, Boston şehrinin en başarılı koroları arasında gösteriliyor. Her yıl 10.000’den fazla kişi tarafından canlı olarak dinlenen, internet ve televizyon kayıtlarıyla da on binlerce kişiye ulaşan grup, çalışmalarına Reuben M. Reynolds III’ün Müzik Direktörlüğünde devam ediyor. Dünya çapında konserler veren koro gittiği her ülkeden olumlu eleştiriler almaya devam ediyor. ??Toplumsal konularda bilinç yaratmayı hedefleyen BGMC, sahnede oldukça eğlenceli bir şov sunuyor. Farklı cinsel kimlikler üzerindeki algıların, klasik müzikten popüler müziğe geniş bir yelpazede, hep beraber şarkılar söylenerek pozitif ve olumlu yönde değişmesine yardımcı olacağına inanan topluluk, aynı zamanda konserlerinden toplanan gelirleri çeşitli derneklere de bağış olarak dağıtıyor.