Boubon’un Kayıp İmparatoru, Mermer Demosthenes Başı ve düver pişmiş toprak levhaları Türkiye’ye dönüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iade sürecine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Boubon’un kayıp imparatorunu ülkemize kazandırmak için uzun soluklu ve titiz bir süreci kararlılıkla takip ettik. Kültürel mirasımıza ait her eserin izini sürmeye, uluslararası iş birlikleriyle iade süreçlerini sonuçlandırmaya devam edeceğiz."