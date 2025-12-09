Boubon’un Kayıp İmparatoru, Mermer Demosthenes Başı ve düver pişmiş toprak levhaları Türkiye’ye dönüyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan bronz imparator heykelinin Türkiye’ye dönüş sürecini tamamladı. ABD’de yürütülen soruşturmada heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri çıkması ve Bakanlığın uzun süredir sürdürdüğü hukuki takip, iadenin önünü açan en önemli aşamalar oldu.
Bronz heykel, Türkiye’nin kültürel mirasına yönelik uluslararası mücadelesinde son yılların en önemli kazanımları arasında yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iade sürecine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Boubon’un kayıp imparatorunu ülkemize kazandırmak için uzun soluklu ve titiz bir süreci kararlılıkla takip ettik. Kültürel mirasımıza ait her eserin izini sürmeye, uluslararası iş birlikleriyle iade süreçlerini sonuçlandırmaya devam edeceğiz."
BAŞMELEK MİKAİL SÜTUN BAŞI VE 28 ESER DE TÜRKİYE'YE GELİYOR
Bakanlık, bronz imparator heykelinin yanı sıra Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının Metropolitan Sanat Müzesi’nden iadesini de sonuçlandırdı. Yapılan köken araştırmaları, eserin İstanbul Samatya’daki Meryem Ana Peribleptos Manastırı’ndan yasa dışı yollarla çıkarıldığını ortaya koydu. Aynı kapsamda hukuki süreçleri daha önce tamamlanan 28 eser, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından ABD makamlarından teslim alındı. Bu eserler arasında Boubon kökenli parçalar, Düver kökenli Arkaik Dönem pişmiş toprak levhaları ve Roma dönemine ait mermer Demosthenes başı yer alıyor.