Brian Eno ve Karl Hyde’dan bir ortak çalışma daha!

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Ambient müziğin efsanelerinden Brian Eno ile elektronik Underworld’ün Karl Hyde’ı yeni bir albüm için bir kez daha bir araya geliyor

İkili bu ayın başlarında ortak bir çalışma olan Someday World‘ü çıkartmıştı. Eno, Someday World‘ü bitirdiklerinde çalışmaya devam etmeleri gerektiğini hissettiğini , bu yüzden de Hyde’a yeni bir albüm için hemen çalışmaya başlamalarını önerdiğini söylüyor. 6 parçadan oluşacak High Life, bu temmuz ayında Warp aracılığıyla çıkacak.



Parça listesi ise şöyle:

1.Return

2 .DBF

3.Time to Waste It

4. Lilac

5.Moulded Life

6.Cells & Bells