Bu yazı güzel geçirtecek güzel kitaplar...

Düşler, Kabuslar ve Gelecek Masalları

Doğu Yücel

Can Yayınları

Doğu Yücel’in kitapları uzun bir aradan sonra yeni basımlarıyla raflarda. Bu kitap da onlardan biri. Düşler yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası ve gerçeklik dediğimiz şeyin de dışında değil aslında. Bu nedenle geleceğimizi de onlar belirleyebilir. Büyülü gerçekçilikten bilimkurguya, korku anlatılarından masal edebiyatına uzanan bu öykülerde düşler ve kabusların hüküm sürdüğü bir dünyaya adım atacaksınız.







Güvercin Tüneli

John le Carre

Alfa Yayınları

David John Moore Cornwell namıdiğer John le Carre, bu otobiyografik kitabında yaşamından parça parça hikayeler sunuyor. “14-15 yaşlarındayken, babam beni Monte Carlo’ya götürmüştü. Eski kumarhanenin yanında bir çimde spor kulübü vardı. Çimlerin altından tüneller denize uzanırdı. O tünellere, kumarhanenin damında tuzağa düşürülen güvercinler yerleştirilmişti. Ellerinde tüfeklerle, avlanan besili beyefendilere hedef olmaktı işleri.”





