İstanbul Caz Festivali, bu yıl 4-20 Temmuz tarihleri arasında 24’üncü kez kapılarını açıyor.

Karamsarlık bulutlarını dağıtmanın ya da acımasız gerçeklerin ağırlığından biraz olsun uzaklaşmanın yolunun müzikten geçtiğini keşfedenler için yepyeni bir 15 gün var karşımızda. İKSV’nin sinema günleriyle start alan festivaller mevsimi, müzik festivalinin ardından devam ediyor. Bu kez sahneye doğaçlamalara, deneyselliklere en fazla hoşgörü gösteren caz çıkıyor rengarenk kostümleriyle. İstanbul Caz Festivali, bu yıl 4-20 Temmuz tarihleri arasında 24’üncü kez kapılarını açıyor. Yine cazın duayen isimlerinden dünya müziğinin tanınmış ekiplerine, yeni keşiflerden sevilen yıldızlara uzanan bir skalada 50’nin üzerinde konser var programda ve birçok mekan festival kapsamında. Vokal cazın genç yıldızı Kandace Springs’den Jacky Terrasson&Stephane Belmondo gibi ustalara, Avrupa cazının efsane ismi Nik Bartsch’ten Afrika’nın muhteşem seslerine kadar caz, funk, dünya müziği, blues ve rock’ın farklı seslerini dinleme olanağı bulacağız. Çocukça Bir Gün başlıklı etkinlik ise minik cazseverler için.



PACO DE LUCIA'NIN ANISINA

Birbirinden değerli konserlerin arasında flamenkonun kült gitarist ve bestecilerinden Paco de Lucia’ya saygı duruşu niteliğindeki Beyond The Memory konseri bir adım öne çıkıyor. Paco de Lucia’nın kariyerinin çeşitli evrelerinde birlikte çalıştığı müzisyenlere vokaliyle David de Jacoba eşlik edecek. Bir Paco de Lucia bestesi olan Palenque’nin Tuana yorumunu yapan Levent Yüksel de gecenin konukları arasında.